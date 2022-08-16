Экстремальная жара и засуха в Европе грозят катастрофой

"Мёртвые рыбы в иссохшей реке" - такую картину всё чаще можно наблюдать в европейских странах этим летом. Из-за экстремальной жары и засухи рыба гибнет в "исторических масштабах", заявили в Швейцарскойассоциации рыболовства SFA. Здесь опасаются, что многие виды обитателей водоёмов Центрального плато, южных предгорий Юры и восточной Швейцарии могут исчезнуть навсегда, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Уровень воды в Рейне - крупнейшей водной артерии Германии - в ближайшие дни может достичь критической отметки, сообщили в Федерального управления водных путей и судоходства (WSV). На участке между Майнцем и Кобленцем в понедельник он составил 32 сантиметра, что на пять ниже, чем накануне. Это существенно затрудняет транспортировку угля и бензина, в условиях охватившего Европу энергетического кризиса.

Во французской Жиронде производителей вин "Бордо" беспокоит состояние лоз: за последние три месяца дожди шли лишь дважды. Специалистам очевидно, что урожай в этом году будет меньше, чем обычно. Единственное утешение - вино может оказаться исключительного качества.