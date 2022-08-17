В США аллигатор загрыз упавшую в пруд пенсионерку

Пенсионерка трагически погибла в результате нападения аллигатора в Южной Каролине, США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 88-летняя Нэнси Беккер работала в саду в охраняемом поселке. В какой-то момент она поскользнулась и упала в пруд, где ее заметила рептилия и набросилась. Пожилая женщина погибла.

Ее тело увидели в воде местные жители и позвонили в полицию, при этом сам крокодил несколько часов был рядом, как будто охранял добычу. Тело женщины отправили на вскрытие.

Животное длиной почти 3 м поймали и усыпили. В подробностях инцидента будут разбираться власти.