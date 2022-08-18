Бразилец пять дней прожил на необитаемом острове, питаясь лимонами и углем

В Рио-де-Жанейро 51-летний садовник Нельсон Неди сорвался со скалы на пляже. Его подхватило течение и унесло на необитаемый остров Палмас, где он провел пять дней и выжил.

Как передает Day.Az со ссылкой на knife.media, первую ночь Неди скоротал в пещере, а потом пошел исследовать остров. На берегу он нашел рыбацкий навес и два лимона. Нельсон от голода съел цитрусовые вместе с кожурой.

Под навесом бразилец обнаружил одеяло. Он начал им размахивать, пытаясь привлечь внимание людей на большой земле в трех километрах от Палмаса, но безуспешно. Тогда садовник попробовал уплыть с острова на куске пенопласта и фанере - сильное течение вернуло его на мель.

Голодный и изнывающий от жажды бразилец пытался грызть уголь, когда увидел, что его едят обезьяны. Но порода застревала у него в зубах, а от морской воды пить хотелось еще больше.

На шестой день Неди повезло - недалеко от острова появились квадроциклы с туристами. Бразилец начал размахивать футболкой, и его заметили. С острова садовника на вертолете эвакуировали в больницу. Врачи осмотрели мужчину и отпустили домой.