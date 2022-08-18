Неожиданная встреча: тюлень заблудился и оказался на лугу среди коров
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В Австралии тюлень как будто решил переквалифицироваться в парнокопытное. Иначе как объяснить то, что он оказался на пастбище среди коров в 30 километрах от океана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, буренки, мягко говоря, удивились такому соседству и решили на всякий случай сплотиться против морского пришельца. Но борьбы за пастбище не получилось - тюлень решил отойти от коров на безопасное расстояние. 

Эксперты предполагают, что он мог забраться так далеко по руслам рек - вряд ли он на своих ластах смог бы сделать 30-километровый марш-бросок по суше. 

Сейчас ластоногое спасено - его вернули в океан.