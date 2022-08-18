https://news.day.az/world/1488155.html Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до абсолютного рекорда в 8,9%
Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до абсолютного рекорда в 8,9%
Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до 8,9%, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщается на сайте Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В сообщении указали, что в июне показатель инфляции в 19 странах еврозоны был на уровне 8,6%. При этом июльский показатель совпал с предварительными прогнозами аналитиков. В 2021 году за аналогичный период инфляция в еврозоне была на уровне 2,2% годовых.
Базовая годовая инфляция также выросла с 3,7% в июне до 4% в июле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре