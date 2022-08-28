Названы европейские страны с самым высоким уровнем безработицы

В Греции и Испании зафиксировали самый высокий уровень безработицы в Европе - 12,7 и 13,3 процента соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эти европейские страны названы главными "бездельниками" в Евросоюзе. Отмечается, что в Греции в настоящее время разгар туристического сезона, однако обслуживающего персонала не хватает. Это связывают с тем, что многие греки решили переквалифицироваться. Кроме того, молодежь недовольна зарплатами в стране и не связывает свое будущее с Грецией.

"Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше", - рассказала жительница острова Корфу Татьяна. Она отметила, что жители Греции недовольны не столько безработицей, сколько удорожанием жизни. В стране растут цены на электричество, газ, бензин и продукты.

В Испании же наблюдаются проблемы с вакансиями, связанными с высококвалифицированными специальностями. При этом в отличие от греков испанцы не стремятся переехать в другую страну, но часто перемещаются внутри своей: южные испанцы едут на север, северные - на юг.

Житель Мадрида Хуан утверждает, что власти стараются решить проблему безработицы. В Испании работают аналоги биржи труда, в которых гражданам рассказывают о государственных вакансиях.