В Китае родители подали на дочь в суд за отказ купить квартиру брату

В Китае родители подали в суд на дочь, потому что она отказалась покупать квартиру своему брату, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, супруги бросили дочь в детстве, но потом снова появились в ее жизни, узнав, что она стала богатой. Родители попросили ее купить квартиру брату, на что получили отказ. После этого семья обратилась в суд, требуя от 29-летней китаянки 72 000 долларов США, мотивируя это тем, что она должна содержать мать и отца.

Суд встал на сторону заявителей, и это решение вызвало возмущение у пользователей соцсетей в Китае. Объясняя приговор, судья сообщил, что женщина и правда не обязана дарить имущество родному брату, но по закону должна содержать своих биологических родителей.

"Какое счастье, что дочь не росла в своей семье. Они ужасны", - написали комментаторы.