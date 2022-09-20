Талибы запретили игру PUBG в Афганистане

Группировка "Талибан" запретила в Афганистане мобильную версию игры Player Unknown's Battlegrounds (PUBG). Об этом сообщается в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснили в организации, игра, суть которой - принять участие в ряде битв с целью выживания, изобилует сценами насилия и побуждает к нему людей. Однако обычная версия игры, по мнению талибов, может быть доступна пользователям.

Пока мобильную версию PUBG Mobile можно скачать на iOS и на Android. Однако она запрещена еще в ряде стран, включая Индию, Иран, Израиль и др. Желающие смогут воспользоваться игрой благодаря VPN-сервисам.