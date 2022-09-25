В Японии создан гаджет для быстрого заваривания «доширака»

Японская компания Thanko представила специальный гаджет для заваривания лапши быстрого приготовления, который получил название Makasetei. Об этом сообщает портал Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявляет производитель, прибор свободно регулируется и подходит для использования с большинством популярных брендов лапши. Пользователю нужно лишь снять крышку с емкости с лапшой, поставить ее на прибор и опустить верхний механизм таким образом, чтобы он плотно прилегал к чашке. Затем нужно залить воду в резервуар гаджета и установить таймер. Устройство автоматически подогреет воду, зальет ее в чашку и даст всем время ингредиентам впитать влагу. В результате получится "идеальная лапша", о готовности которой сообщит специальный звуковой сигнал.

Стоимость Makasetei составляет $45.