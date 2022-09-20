В Молдове проходят учения с участием военных из Румынии и США

Молдавские военные проводят учения Scutul de foc - 2022 (Огненный щит - 2022) на полигоне национальной армии Бульбоака, в которых участвуют подразделения из Румынии и США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учения Scutul de foc - 2022 - совместные маневры национальной армии и военных из Румынии и США, проходят на полигоне Бульбоака. Их цель - совершенствование навыков и повышение уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров в многонациональных рамках, характерных для миротворческих миссий", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте министерства обороны республики. В нем отмечено, что учения являются частью плана подготовки национальной армии и проводятся ежегодно с 2015 года. Полигон Бульбоака находится в 20 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта, которую охраняют российские, молдавские и приднестровские миротворцы.