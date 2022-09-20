Во Франции могут подорожать багеты и круассаны

Цены на хлебобулочные и кондитерские изделия могут вскоре быть повышены во Франции на 20-30%. С таким предупреждением выступил президент национальной конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF) Доминик Анра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В интервью изданию Capital он отметил, что этот прогноз связан со стремительным ростом цен на энергоносители в Европе. "В случае если счета на электричество для предприятий вырастут в десять раз, это может вызвать, в свою очередь, увеличение розничных цены на багет и другие хлебобулочные изделия на 20-30%", - предупредил Анра. По его словам, у булочников и кондитеров "вскоре может не оказаться другого выбора".

Французские власти вынуждены принимать срочные меры поддержки наименее обеспеченных групп населения. Правительство подготовило проект закона, который предусматривает предоставление купонов номиналом в €100 для приобретения продовольствия на семью и дополнительно купонов по €50 на каждого ребенка.