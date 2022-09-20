https://news.day.az/world/1497013.html Байден выдвинет на должность посла США в России Линн Трейси
Байден выдвинет на должность посла США в России Линн Трейси
Президент США Джо Байден сообщил о намерении выдвинуть на пост посла в России главу диппредставительства в Армении Линн Трейси. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <...> Линн Трейси на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", - отмечается в документе.
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