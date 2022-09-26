Британцы начали самостоятельно лечить зубы

Согласно опросу либерально-демократической партии Великобритании, 20% британцев прибегают к самостоятельной стоматологической помощи. В опросе приняли участие 2234 человека, сообщает портал Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жители Великобритании самостоятельно вырывают себе зубы плоскогубцами, а также ставят пломбы с помощью суперклея или спиливают зубы строительными инструментами.

Такая тенденция связана с тем, что около четверти британцев не смогли попасть к бесплатному стоматологу за последний год. Среди тех, кто не смог попасть на прием, пятая часть прибегла к стоматологии своими руками.

Сообщается, что некоторые стоматологи не принимают новых пациентов из-за их большого наплыва. Дело в том, что во время пандемии многие врачи уволились со своих рабочих мест в государственных клиниках, а поход к платному специалисту стоит слишком дорого.

По словам врачей, самостоятельное лечение зубов может привести к ухудшению состояния здоровья полости рта. Специалисты не рекомендуют применять такие практики.