Цукерберг станет отцом в третий раз

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан станут родителями в третий раз. Об этом бизнесмен заявил в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Много любви. Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка", - написал Цукерберг.

Бизнесмен прикрепил фотографию беременной жены. Никаких подробностей о состоянии Присциллы Чан Марк Цукерберг не сообщил.

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой степени PhD по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи появились на заднем дворе дома молодых в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. Как сказал представитель пары, свадьба не была приурочена к IPO компании Facebook, скорее, к окончанию обучения Присциллы. У пары двое детей: дочери Максима Чан и Августа.