В Ярославле проходит церемония прощания с актером Сергеем Пускепалисом
Depozit faizini öncədən al!

В Ярославле проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Попрощаться с актером пришло множество людей, среди них друзья и родственники погибшего.