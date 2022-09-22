https://news.day.az/world/1497400.html В Ярославле проходит церемония прощания с актером Сергеем Пускепалисом - ВИДЕО
В Ярославле проходит церемония прощания с актером Сергеем Пускепалисом - ВИДЕО
В Ярославле проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Попрощаться с актером пришло множество людей, среди них друзья и родственники погибшего.
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