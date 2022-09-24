США разрабатывают боеприпас-перехватчик гиперзвуковых ракет

Американская компания Raytheon заявила о начале проектирования боеприпаса для защиты от гиперзвуковых ракет, он разрабатывается в рамках программы Агентства по противоракетной обороне США, сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Raytheon работает над боеприпасом, который сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты на этапе планирования. Противоракета будет интегрирована в боевую информационно-управляющую систему Baseline 9 Aegis, отслеживающую ракеты противника.