Байден обвинил топливные компании в рекордных прибылях на фоне нового подорожания бензина

Президент США Джо Байден заявил, что американские энергетические компании зарабатывают рекордные прибыли, и розничная наценка на топливо в США остается на 30% выше нормы.

"Энергетические компании получают рекордные прибыли, и розничная маржинальность превышает норму на 30%", - заявил Байден, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что отдел, который займется выявлением и снижением побочных эффектов санкций, создается в структуре Министерства финансов США.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила , что инфляция в Соединенных Штатах растет "неприемлемо" высокими темпами, вызывая "значительные" риски для экономической безопасности страны.

В то же время, согласно оценке министра, Федеральная резервная система США сможет побороть избыточные темпы роста потребительских цен, даже с учетом риска продолжения украинского конфликта. Последний, по ее словам, является одним из факторов высокой инфляции.

Накануне стало известно, что средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила $5 за галлон (3,78 литра).