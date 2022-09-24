54-летний шотландец случайно порезал ногу и умер

В шотландском городе Мотеруэлл после переезда в новый дом скончался 54-летний Дэвид Хеммингс. Как сообщает The Mirror, мужчина переносил коробки с вещами в дом и случайно порезал ногу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина начал жаловаться на резкую боль в ноге спустя несколько дней после переезда, небольшая царапина не заживала и кровоточила. По словам супруги шотландца, муж принял обезболивающий препарат и лег спать. На следующее утро его состояние сильно ухудшилось, семья решила обратиться за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у пострадавшего некротический фасциит, через порез в кровь попали патогенные бактерии, которые поражают соединительные ткани.

"Врачи сказали, что состояние Дэвида ухудшилось и он не выживет. Они могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции", - поделилась его жена.

Спасти шотландца не удалось, он скончался в больнице. В новом доме мужчина успел прожить всего три дня.