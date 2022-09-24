США и страны Европы призвали талибов к борьбе с террористами

США, а также европейские страны призвали "Талибан" защищать афганских граждан от террористических группировок. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из совместного коммюнике, распространенного

США, Францией, Германией, Италией, Норвегией и Великобританией по итогам прошедшей встречи спецпосланников этих стран.

Участники также указали на продолжающееся ограничение прав ряда групп населения, таких как женщины, этнические и религиозные меньшинства.

Посланники призвали к немедленной отмене запрета на посещение средних и старших классов школы для девочек.