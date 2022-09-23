Мощнейший взрыв прогремел в Аргентине на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего три сотрудника предприятия погибли, еще десятки рабочих получили ожоги, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как уточнили местные власти, взорвался один из основных резервуаров с сырой нефтью, после чего возник пожар. Пламя быстро перекинулось на грузовики с топливом, припаркованные рядом.

Причины пожара еще предстоит выяснить. Одна из версий - несоблюдение мер безопасности на предприятии. Повысить их качество уже потребовал местный профсоюз нефтяников. А пока этого не произошло, активисты объявили бессрочную забастовку.