В школах Польши готовятся раздавать таблетки от радиации

В Польше ученикам школ намерены раздать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения. Отмечается, что такие меры начали разрабатываться в стране из-за событий в Украине. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данный препарат защищает щитовидку от накопления радиоизотопов йода в случае распространения радиации.

Как сообщает издание, руководство школ могут обязать распространять таблетки среди детей в случае возможной угрозы. Некоторым директорам уже объяснили, что у них будет около шести часов после объявления радиационной тревоги на то, чтобы распределить между школьниками данный препарат.

Как отметил пресс-секретарь варшавской мэрии Якуб Ледуховский, таблетки начнут распространять после официального постановления мазовецкого воеводы. Как подчеркнуло издание, в администрации отмечают, что риск возникновения радиационной тревоги минимален.