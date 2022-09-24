Беларусь ввела временный запрет на вывоз зерновых

Правительство Беларуси с 24 сентября ввело на полгода запрет на вывоз зерновых, сообщается в постановлении Совета министров страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее - товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - отмечается в тексте документа.

В список товаров, которые временно запретили вывозить, вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки - всего 19 позиций. Решение также затрагивает товары, помещенные под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу документа и фактический вывоз которых за пределы страны реализуется после вступления постановления в силу.