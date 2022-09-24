В Грузии ужесточают наказания за вождение в нетрезвом состоянии

Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Планируется введение штрафа в 3 000 лари (более 1 000 долларов) либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток при отказе проходить тестирование на алкоголь.

Кроме того, за нетрезвое вождение без прав предусматривается штраф в 2 000 лари (более 700 долларов), если их отобрали по этой же причине.

Штраф в 2 000 лари вместе с лишением прав ожидает гражданина, если вождение привело к незначительному ущербу человеку, грузу, дороге, дорожной инфраструктуре, зданию или имуществу.

При повторном тестировании на алкоголь, которое водитель вправе затребовать в течение двух часов после первой проверки, необходимо будет учитывать, что его концентрация в крови за час снижается на 0,15 промилле.