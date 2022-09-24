Названы вероятные сроки окончания энергетического кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе может затянуться на несколько лет.

Как передает Day.Az, такое развитие событий в беседе с Lenta.ru допустил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он также назвал возможные сроки окончания этого процесса.

Из-за отказа Евросоюза (ЕС) закупать российский газ, страны объединения столкнулись с серьезным кризисом, который продлится не один год, уверен Игорь Юшков.

"Это история не быстрая. Даже в нынешний отопительный сезон явно газа не хватает, его пытаются заменить углем, спрос на уголь повышается, и он растет в цене. Все дорого, всего не хватает, во многом это вина самой Европы, потому что именно они запугивали энергетические компании, чтобы те не инвестировали в новые проекты, чтобы все деньги вкладывались только в возобновляемую энергетику, а мощностей возобновляемой энергетики недостаточно, чтобы покрыть весь энергобаланс. Это рукотворный кризис, он начался еще в 2021 году. Прошлый отопительный сезон Европа уже проходила с ценами на газ выше 1000 долларов за тысячу кубов, поэтому санкции против России и сокращение поставок из России только усугубили этот энергокризис", - объяснил аналитик.