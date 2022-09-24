Глава МИД Индии высказался за реформирование СБ ООН

СБ ООН в нынешнем его виде неэффективен, не представляет интересы целых групп стран и нуждается в реформе, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В ее нынешнем виде эта структура неэффективна, а ее состав - несправедлив", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Джаишанкар отметил, что среди постоянных членов СБ ООН нет представителей "существенных групп стран". Он высказался за выстраивание в мире "ребалансированной многополярной системы".

"Индия готова взять на себя больше ответственности (на мировой арене - ИФ)", - добавил министр.