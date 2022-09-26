https://news.day.az/world/1498286.html В летевший из Милана в Неаполь самолет ударила молния
В летевший из Милана в Неаполь самолет ударила молния
Молния ударила в самолет авиакомпании EasyJet, летевший в Неаполь из Милана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту города Бари.
На борту находились 90 пассажиров, никто не пострадал. По данным издания, удар молнии повредил крыло самолета.
Пассажиры были доставлены в Неаполь наземным путем, сообщает газета Corriere della Sera.
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