В летевший из Милана в Неаполь самолет ударила молния

Молния ударила в самолет авиакомпании EasyJet, летевший в Неаполь из Милана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту города Бари.

На борту находились 90 пассажиров, никто не пострадал. По данным издания, удар молнии повредил крыло самолета.

Пассажиры были доставлены в Неаполь наземным путем, сообщает газета Corriere della Sera.