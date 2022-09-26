https://news.day.az/world/1498436.html Хорасан включился в волну протестов - ВИДЕО
Хорасан включился в волну протестов - ВИДЕО
Уже несколько дней в Иране продолжаются акции протеста, начавшиеся в стране после сообщений о смерти 22-летней Мехсы Амини за отказ от ношения хиджаба.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Прошлой ночью в городе Боджнурде, расположенном в провинции Северный Хорасан, также прошла акция протеста.
Протестующие скандировали: "Не бойся, не бойся, мы все едины!"
Отметим, что в Иране число городов, охваченных протестами в связи с сообщениями о смерти Мехсы Амини после ее задержания "полицией нравов", достигло 83.
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