Хорасан включился в волну протестов

Уже несколько дней в Иране продолжаются акции протеста, начавшиеся в стране после сообщений о смерти 22-летней Мехсы Амини за отказ от ношения хиджаба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Прошлой ночью в городе Боджнурде, расположенном в провинции Северный Хорасан, также прошла акция протеста.

Протестующие скандировали: "Не бойся, не бойся, мы все едины!"

Отметим, что в Иране число городов, охваченных протестами в связи с сообщениями о смерти Мехсы Амини после ее задержания "полицией нравов", достигло 83.