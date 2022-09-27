Глава ВОЗ пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в интервью The Washington Post пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чиновник отметил, что ему поступают сообщения с угрозами для жизни. "Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер", - заявил он.

По словам Гебрейесуса, дома у него установлена сигнализация, а сотрудники предлагают ему нанять охрану для сопровождения. Кто именно угрожает главе организации, не уточняется.

Гендиректор ВОЗ также рассказал, что ему небезопасно возвращаться в Эфиопию. По информации издания, чиновник критиковал власти страны из-за ситуации в штате Тыграй.

Гебрейесус считает, что о завершении пандемии нового коронавируса в настоящее время говорить преждевременно.