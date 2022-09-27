Первые кадры с места теракта в полицейском участке в Турции

В Сети появились первые кадры с места теракта в полицейском участке в турецком городе Мерсин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее сообщалось, что там прогремели взрывы. В результате инцидента ранения получили двое полицейских.

Теракт был совершен примерно в 23:00 по местному времени. Женщина выдала себя за сотрудницу полиции и попыталась проникнуть в здание. Когда стражи порядка обнаружили неладное, то попытались заблокировать въезд автомобиля, но началась перестрелка.

Одна из террористок оказалась смертницей, она взорвала автомобиль. Ударной волной ранило и правоохранителей.

По некоторым данным, у нее было два подельника - мужчина и женщина.

Саперы, которых вызвали на место, уничтожили еще одну бомбу.

В полиции сообщили, что в результате инцидента задержали одного человека. Его остановили недалеко от места происшествия с оружием. В настоящее время идет розыск других причастных к теракту преступников.