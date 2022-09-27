В Нигерии военные пенсионеры бастуют против невыплаты пособий

Военные пенсионеры Нигерии устроили марш протеста возле штаб-квартиры министерства обороны страны в Абудже из-за невыплаты им выходного пособия после увольнения со службы. Об этом сообщает журнал This Day, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, митингующие перекрыли проезд к зданию ведомства и потребовали от министра обороны страны Башира Магадеши выполнить обещание о выплате денег.

"Мы здесь вместе с нашими женами и детьми, а также вдовами покойных военнослужащих и ветеранов, погибших на службе, некоторые из которых погибли, сражаясь с террористами Боко Харам. Мы будем ночевать здесь, пока министр обороны Магаши не согласится на наши требования", - сказал пресс-секретарь движения военных пенсионеров Абиодун Дуровайе-Хербертс.

Еще один представитель движения, Рой Охдиевби, заявил, что вопрос о выплате пособий был согласован с президентом страны Мухаммадом Бухари, который согласился их выплатить. Однако, министр обороны "проявил упрямство и бессердечие".