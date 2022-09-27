Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились с первым официальным визитом в Уэльс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Англси, чтобы совершить первый официальный визит в Уэльс с новыми титулами. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принц и принцесса Уэльские выполняют обещание "вернуться в Уэльс, как можно скорее", чтобы подчеркнуть свою "глубокую привязанность" к этому месту. 27 сентября королевская чета проедет через весь Уэльс, посетив сначала Холихед на острове Англси в Северном Уэльсе, а затем отправившись на юго-запад - в Суонси. В Холихеде они посетят местную спасательную станцию, где встретятся с экипажем и волонтерами. Затем принц и принцесса Уэльские прогуляются по набережной Холихеда, где планируют пообщаться с представителями местного малого бизнеса.

Примечательно, что Холихед находится всего в получасе езды от фермерского дома, который королевская чета снимала в период с 2010 по 2013 год, когда Уильям был пилотом поисково-спасательного вертолета. Здесь же они воспитывали своего старшего ребенка, принца Джорджа, в течение первых нескольких месяцев его жизни.