13 стран Евросоюза потребовали ввести предельную цену на весь импортный газ

Как минимум 13 стран Евросоюза направили в Брюссель обращение, в котором требуют ввести предельную стоимость для всего импортируемого газа. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Послание подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния. В документе отмечается, что "ограничение должно применяться ко всем сделкам".

"Ограничение цен, которого с самого начала требует растущее число стран ЕС, является единственной мерой, которая поможет каждой стране смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями, а также ограничить сверхприбыли в секторе", - говорится в послании.