Власти Греции выделили €13,2 млрд на помощь населению

Власти Греции выделили €13,2 млрд в 2022 году на помощь населению и предприятиям от последствий энергетического кризиса. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, уже началась реализация первых мер по поддержке населения, о которых было объявлено им 10 сентября на 86-й международной выставке в Салониках. "Отменяется так называемый сбор солидарности для всех налогоплательщиков, увеличивается на 50% и сразу же выплачивается жилищное пособие для студентов, а при некоторых условиях увеличение составит 100%. Субсидия на горючее на бензоколонках составит 25 евроцентов за литр топлива. Это только часть пакета выделяемых дополнительно €5,5 млрд, которые доводят объем нашей поддержки в 2022 году до €13,2 млрд", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что с 1 января 2023 года произойдет повышение пенсий большинству пенсионеров. "Последует также повышение заработной платы врачам Национальной системы здравоохранения, - сказал Мицотакис. - И, конечно же, будет продолжаться поддержка [населения и бизнеса] от повышения цен на энергоносители, что теперь, как нам представило и соответствующее министерство, связано с наиболее разумными стимулами для энергосбережения. Мы является одной из ведущих стран в Европе в сфере борьбы с дороговизной".

Премьер-министр, выступая 10 сентября на 86-й Салоникской международной выставке с речью по экономической программе правительства, объявил пакет мер поддержки населения и бизнеса, которые в правительстве оценивают в €5,5 млрд. Мицотакис представил восемь мер поддержки домохозяйств и предприятий до конца 2022 года, 12 крупных реформ в 2023 году, а также план по решению проблемы жилья для молодежи.