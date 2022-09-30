Правительство Испании вводит «налог солидарности» на богатство

Правительство Испании объявило о введении "налога солидарности" на богатство с целью привлечения средств для финансирования социальной политики на фоне стремительного роста инфляции. Это второй аналогичный налог, введенный в королевстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, новый временный налог будет применяться в 2023 и 2024 годах к людям, чье состояние превышает 3 миллиона евро. Платежи, сделанные в счет существующего налога на богатство, будут вычитаться из нового налога.

По словам министра финансов Испании Марии Хесус Монтеро, новый налог коснется 23 тыс. человек и, по оценкам, позволит собрать около 1,5 миллиарда евро.

В 2024 году планируется собрать 204 миллиона евро за счет увеличения на 2 процентных пункта налога на доходы свыше 200 тыс. евро в год. В то же время будут снижены налоги для лиц с низкими доходами, что позволит им сэкономить около 1,88 млн евро за два года.

Испания приняла одни из самых радикальных в Европе мер в сфере налогообложения и цен на энергоносители в рамках попыток борьбы правительства Педро Санчеса с кризисом стоимости жизни.

В июле в Испании были введены чрезвычайные и временные налоги для банков и энергетических компаний на фоне роста цен и стоимости коммунальных услуг, которые также будут действовать два года.

Испания является единственной страной Европейского Союза, которая уже имела налог на богатство.