ФРГ и Франция выступили за совместную европейскую платформу для закупок газа

Германия и Франция выступают за продвижение концепции совместной европейской платформы для закупок газа, которая позволит сдержать стремительный рост цен на топливо. Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении совместный документ с изложением позиции стран для Совета министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны объединить все усилия, чтобы снизить цены для Европы. Мы призываем к укреплению энергетической платформы ЕС как средства повышения переговорной силы ЕС", - говорится в тексте. Идея закупки газа через европейскую платформу, как пишет издание, обсуждается в Брюсселе уже несколько месяцев. Еврокомиссия полагает, что это окажет сдерживающее влияние на цены. До сих пор каждое государство Евросоюза организовывало закупки газа самостоятельно.

В то же время указывается, что в одних странах закупки газа находятся в руках исключительно частных компаний, в других большую роль играют государственные акторы. Это приводит к ситуации, в которой страны ЕС конкурируют друг с другом. Идея платформы, как отмечает газета, призвана противодействовать этому. Эта инициатива, как уточняет Handelsblatt, имеет много сторонников, включая Германию, Австрию и Люксембург.

В своем совместном документе ФРГ и Франция также призывают к всесторонней поддержке секторов, особенно пострадавших в результате роста цен на энергоносители. Речь идет об "эффективной финансовой поддержке наиболее пострадавших компаний, особенно энергоемких предприятий, испытывающих международную конкуренцию". Поддержка должна быть возможной в соответствии с европейскими правилами государственной помощи. "Временные антикризисные правила, действующие в настоящее время на европейском уровне, очень сложны и поэтому не адаптированы к потребностям компаний", - подчеркивается в документе.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.