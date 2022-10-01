Огромные волны обрушились на пляж в Майами

Помощь сейчас требуется сотням жителей южной Флориды, где бушует настоящий водный "Армагеддон". Огромные волны обрушились на один из самых популярных пляжей Майами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в какой-то момент бурный прилив добрался до пирса, где в этот момент гуляли люди.

От удара стихии пострадали не менее шести человек, им оказывают медицинскую помощь. Сейчас пляж временно перекрыли.

Штормовые волны стали последствием разрушительного урагана "Иэн", который обрушился на Флориду несколько дней назад. Сейчас стихи добралась до Южной Каролины. Крупнейший парк развлечений там превратился в настоящий аквапарк - волны повредили десятки конструкций. Всем жителям приказано укрыться в домах.