Возглавляемую принцем Гарри организацию по дикой природе обвинили в пренебрежении к людям

Две организации по защите дикой природы, одну из которых возглавляет британский принц Гарри, обвинили в том, что они заботятся о животных больше, чем о людях. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что речь идет о гибели двух человек во время крупнейшей в истории транспортировки слонов - из национального парка Ливонде на юге Малави во второй по величине охраняемый район страны Касунгу. Инцидент произошел в июле, тогда были за раз перемещены 263 слона.

Этому событию был посвящен рекламный ролик, однако никто не упомянул, что во время транспортировки животных погибли два человека, отмечает издание. Еще один - третий человек - погиб в сентябре. Всех мужчин растоптали слоны, когда они слишком быстро подошли к ним во время фотосъемки.

Служба национальных парков Малави подтвердила гибель троих мужчин. Это были 40-летний Коллинз Чизи и 29-летний Джозеф Блэксон, а также 30-летний Джон Каедзека. Отмечается, что после первых двух инцидентов два слона были застрелены в соответствии с законодательством Малави.

The Guardian отмечает, что сам принц Гарри не принимал участие в транспортировке слонов между двумя африканскими парками.