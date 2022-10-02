Тысячи британцев протестуют из-за роста стоимости жизни

В разных городах Великобритании прошли протесты возмущенных ростом стоимости жизни жителей страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, акции, организованные кампанией "Хватит значит хватит" прошли в Лондоне, Эдинбурге, Суонси и Ливерпуле. Организаторы маршей, согласно их манифесту, призывают противостоять растущим ценам, добиваться реального повышения заработных плат, а также сокращения счетов за электроэнергию и налогов для богатых.

По данным устроителей кампании, в протесте в Лондоне приняли участие около 10 тысяч человек. К ним присоединилась климатическая группа Extinction Rebellion (XR), которая заявила, что выступает против изменения климата и повышения стоимости жизни. Акция совпала с началом общенациональных забастовок, которые координировал Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT). В ходе запланированных на 1 и 8 октября акций 40 тысяч членов RMT по всей стране "фактически закроют железнодорожную сеть".