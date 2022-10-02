Юные девушки устроили драку с продавцами магазина

В Татарстане девушки-подростки устроили потасовку в одном из продуктовых магазинов. Об этом сообщает портал "Вечерняя Казань", передает Day.Az.

Инцидент произошел в районе 18 комплекса в Набережных Челнах. По данным источника, сотрудники "Пятерочки" заподозрили девушек в краже алкогольных напитков. После этого между покупательницами и работниками магазина завязалась ссора, которая вскоре переросла в драку.

Через некоторое время на место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители задержали агрессивных девушек и доставили их в отдел для дальнейших разбирательств.