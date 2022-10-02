Армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу

Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье вечером в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента пресс-служба пока не приводит.