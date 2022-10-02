https://news.day.az/world/1500056.html Армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу
Армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу
Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье вечером в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента пресс-служба пока не приводит.
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