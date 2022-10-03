https://news.day.az/world/1500074.html У побережья Мексики произошло сильное землетрясение
У побережья Мексики произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье у берегов Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии около 70 км к востоку от города Ла-Ривера, в котором проживают примерно 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами на данный момент не поступали.
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