У побережья Мексики произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье у берегов Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии около 70 км к востоку от города Ла-Ривера, в котором проживают примерно 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами на данный момент не поступали.