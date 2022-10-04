"Растение-убийца" вооружилось мачете и попыталось атаковать ученого

Растения показали все что думают об американцах. Дизайнер из США при помощи датчиков позволил листьям филодендрона взять контроль над роботизированной рукой, вооруженной мачете.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, судя по этим кадрам, импульсы довольны агрессивные. И надо сказать, что комнатный цветок управляет холодным оружием достаточно умело - острое лезвие рассекает воздух, атакуя невидимого противника.

Жители США уже попросили ученых остановить опасные эксперименты и не приближать мир к восстанию машин и растений против человечества.