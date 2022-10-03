Модному дому Dior вручили экологическую премию

Французский бренд Dior удостоен экологической премии Forbes Fashion Week. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Париже прошла церемония Trophée Forbes и OniriQ, на которой бренду Dior вручили награду Forbes France, созданной для поддержки молодых дизайнеров. Французский бренд удостоился награды за создание капсульной линейки пляжной одежды. Креативный директор модного дома Ким Джонс разработал ее в сотрудничестве с некоммерческой организацией по защите океанов Parley for the Oceans.

Также были отмечены действия бренда в области устойчивого развития, установленные программой Dior in Green.

С 2019 года Ким Джонс работал с Parley над совместным исследовательским проектом по созданию новой пряжи из пластикового мусора и рыболовных снастей, собранных на пляжах Мальдив, Доминиканской Республики и Шри-Ланки. В результате был создан полиэстер, который был использован в линейке пляжной одежды, выпущенной в апреле прошлого года.