Нижегородские полицейские накрыли банду телефонных мошенников

В Нижнем Новгороде полицейские штурмом взяли квартиру, в которой располагался офис телефонных мошенников, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Установлено, что организатор криминальной схемы использовал в качестве офиса квартиру в одном из домов в Нижнем Новгороде. Его сообщники звонили гражданам, которые ранее оформляли заявки на кредиты, и предлагали им помощь в ускорении процедуры получения займов. Для этого якобы было необходимо внести страховые взносы или произвести другие платежи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты убеждали жертв, что для получения выплат надо перевести деньги на определенный счет, а сразу после этого исчезали. Во время обыска в call-центре нашли финансовые документы, печати и банковские карты.

Четверо самых активных участников, в том числе и лидер преступной группы, уже находятся под стражей, еще двое оказались по решению суда под домашним арестом.