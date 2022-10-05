Активисты Greenpeace прервали речь премьера Великобритании на партийном съезде

Активисты природозащитной организации Greenpeace в среду примерно на две минуты прервали выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Трансляцию ведет в прямом эфире телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во время выступления Трасс две девушки встали с кресел, растянув желтый плакат с надписью "Кто голосовал за это?" с логотипом Greenpeace. Они выкрикивали лозунги против возобновления добычи нефти методом фрекинга на территории королевства. Правительство Трасс сняло введенный в 2019 году временный запрет на применение технологии гидроразрыва пласта и намерено активнее осваивать месторождения нефти и газа в Северном море в связи с последствиями энергетического кризиса в Европе. Это вызывает ожесточенное сопротивление природоохранных организаций.

Делегаты-тори заглушили возгласы активисток громкими аплодисментами, адресованными Трасс. Премьер попросила вывести из зала девушек, которые не оказывали сопротивления охранникам.