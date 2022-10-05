Парламент Молдовы примет решение о продлении режима ЧП на 60 дней

Правительство Молдовы направило в парламент проект постановления о продлении режима ЧП с 7 октября еще на 60 дней. Соответствующее решение было принято кабинетом министров в среду по рекомендации комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 7 октября 2022 года режим ЧП в Республике Молдова может быть продлен еще на 60 дней. <...> Документ направлен на утверждение парламенту", - информирует пресс-служба ведомства. Необходимость продления ЧП там объяснили угрозами национальной безопасности на фоне ситуации в Украине, а также опасностью прекращения поставок российского газа и увеличения цен на энергоресурсы.

Ожидается, что это решение будет рассмотрено на заседании парламента в четверг.

В период действия режима комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять средства из бюджета, координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры. Республика живет в таком режиме с конца прошлого года.