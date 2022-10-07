Неизвестные убили в Мексике мэра города и еще 18 человек

Как минимум, 18 человек стали жертвами неизвестных преступников в небольшом населенном пункте Сан-Мигель-Тотолапан в штате Герреро на юго-западе Мексики. Инцидент произошел 6 октября, пишет газета Jordana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вооруженные гражданские застрелили мэра Конрадо Мендосу. Их жертвой стал и его отец Хуан Мендоса. После двойного убийства произошло нападение на здание администрации. В результате были убиты 16 человек, еще двое получили тяжелые ранения.

Сообщается, что на место происшествия прибыли более 100 сотрудников полиции штата. Убийц ищут также военные сухопутных войск и морской пехоты, задействованы два вертолета.