Чехия заинтересовалась возможностью приобретения у США истребителей F-35

Минобороны Чехии передало США письмо-запрос о предложении по возможности поставки истребителей F-35 Lightning II, пояснив, что этот документ не является обязывающим требованием, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что таким образом правительство Чехии "лишь указывает на заинтересованность приступить к переговорам с американской стороной о закупке самолетов".

Планируется, что представители Минобороны Чехии обсудят вопросы приобретения и эксплуатации самолетов в ходе визита в США в середине октября 2022 года.

Сообщается, что желание Чехии приобрести американские F-35 основано на проведенном специалистами ВС Чехии анализе, который показал, что "в конфликте будущего" смогут "выжить" только самолеты "пятого поколения". По оценкам чешских экспертов, F-35 будет высококонкурентным самолетом даже в 2040 году, а поколение истребителей 4+ к тому времени устареет.

Сейчас на вооружении ВВС Чехии состоят 14 шведских истребителей JAS-39 Gripen, срок действия контракта на их аренду истекает в 2027 году.