Эрдоган анонсировал встречу министров иностранных дел Турции и Армении

Состоится встреча министров иностранных дел Турции и Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Праге.

Он отметил, что в то же время встретятся специальные представители по процессу нормализации.

Следующие шаги будут предприняты в зависимости от результата этих встреч.