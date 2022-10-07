https://news.day.az/world/1501329.html Эрдоган анонсировал встречу министров иностранных дел Турции и Армении
Эрдоган анонсировал встречу министров иностранных дел Турции и Армении
Состоится встреча министров иностранных дел Турции и Армении.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Праге.
Он отметил, что в то же время встретятся специальные представители по процессу нормализации.
Следующие шаги будут предприняты в зависимости от результата этих встреч.
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