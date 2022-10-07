Парашютисты пострадали на чемпионате в Екатеринбурге

Два парашютиста пострадали во время показательных выступлений на чемпионате в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый приземлился в заданную точку, только неудачно. Скорость была большая и, коснувшись земли, спортсмен травмировал ногу. Второй участник немного промахнулся - упал на асфальт и ударился бедром.

Пострадавшего увезли в больницу. А вот первый парашютист от госпитализации отказался - помощь ему оказали на месте.