https://news.day.az/world/1501517.html Парашютисты пострадали на чемпионате в Екатеринбурге - ВИДЕО
Парашютисты пострадали на чемпионате в Екатеринбурге - ВИДЕО
Два парашютиста пострадали во время показательных выступлений на чемпионате в Екатеринбурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, первый приземлился в заданную точку, только неудачно. Скорость была большая и, коснувшись земли, спортсмен травмировал ногу. Второй участник немного промахнулся - упал на асфальт и ударился бедром.
Пострадавшего увезли в больницу. А вот первый парашютист от госпитализации отказался - помощь ему оказали на месте.
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